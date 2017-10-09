У берегов Бангладеш перевернулась лодка с беженцами, есть погибшие

Инцидент произошел в воскресенье на реке Наф, которая составляет часть границы Бангладеш и Мьянмы.

По данным береговой охраны, в лодке находились не менее 40 человек, из них восемь удалось спасти.

Прошлой ночью, восьмого октября, было получено тела двух рохинджа, еще десять тел были извлечены сегодня утром. В данный момент, проводится спасательная операция.

Это не первый случай гибели беженцев народности рохинджа при попытке пересечь границу двух стран.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа. Когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции.

Общее количество беженцев рохинджа, которые пришли из Мьянмы в Бангладеш, превышает 800 000 человек.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Бенгальском заливе перевернулась лодка, перевозившая 130 беженцев из Рохинжа. Согласно сообщениям Международной организации по миграции, беженцы покидали территорию Мьянмы.