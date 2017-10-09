09:59 09.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100175743:labazovych

Под Калиновкой нашли почти две тысячи боеприпасов

В понедельник, 9 октября, в ходе разминирования территории после взрыва в Килиновке Винницкой области, експерты изъяли более 1,8 тыс. взрывоопасных предметов.

Под Калиновкой нашли почти две тысячи боеприпасов

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не зафиксировано. Пиротехники на наличие взрывоопасных предметов обследовали более 20 тыс. гектаров территории.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено около полутора тысяч человек и почти 300 единиц техники.

"В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружено, изъято и передано представителям 48 арсенала – 1834 взрывоопасных предмета", – говорится  в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории военного склада в поселк Калиновка Винницкой области продолжается одиночная детонация боеприпасов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив