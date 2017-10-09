Под Калиновкой нашли почти две тысячи боеприпасов

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не зафиксировано. Пиротехники на наличие взрывоопасных предметов обследовали более 20 тыс. гектаров территории.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено около полутора тысяч человек и почти 300 единиц техники.

"В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружено, изъято и передано представителям 48 арсенала – 1834 взрывоопасных предмета", – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории военного склада в поселк Калиновка Винницкой области продолжается одиночная детонация боеприпасов.