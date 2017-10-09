13:19 09.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Херсонщине люди в масках ограбили пассажирский микроавтобус

В Херсонской области неизвестные в масках ворвались в микроавтобус, когда водитель остановился для ремонта колес. Преступники ограбили 10 пассажиров и скрылись в неизвестном направлении.

На Херсонщине люди в масках ограбили пассажирский микроавтобус

Об этом сообщила пресс-служба полиции Херсонской области.

Как отмечается, преступление произошло на 319 км автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск. По словам правоохранителей, маршрутка Mercedes Sprinter на момент ограбления была со спущенными колесами и стояла на обочине.

В свою очередь водитель марштрутки отметил, что когда он ремонтировал задние колеса в этот же момент подошли к нему неизвестные в масках. "Они завладели личными вещами у 10 пассажиров и скрылись в неизвестном направлении, - подчеркнул он.

На данный момент полиция разыскивает злоумышленников. Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - ч.4 ст.186 Уголовного кодекса Украины "Грабеж". 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на улице Дружбы народов в столице Украины гадалка обворовала пожелую женщину. Известно, что ранее злоумышленница была судима за грабеж и сбыт наркотических веществ.


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