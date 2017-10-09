15:50 09.10.2017 | Происшествия | Новости
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Конго официально подтвердило гибель одного украинца в катастрофе Ан-12, - МИД

Министерство иностранных дел подтвердило гибель одного гражданина Украины в результате крушения самолета Ан-12 в Демократической Республике Конго.

Конго официально подтвердило гибель одного украинца в катастрофе Ан-12, - МИД

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

Согласно ее словам, власти Украины сейчас решают вопрос о возвращении на родину останков нашего соотечественника, погибшего в результате крушения. Кроме того, все сотрудники министерства выразили свои соболезнования родственникам погибшего.

"В Демократической Республике Конго официально подтвердили гибель одного украинского гражданина вследствие катастрофы Ан-12 в Конго. Соболезнования родным. Решаем вопрос репатриации",  - отметила она.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", впоследствии катастрофы на судне в Конго погибли как минимум 27 человек, еще 54 считаются пропавшими без вести. Причиной катастрофы на судне могло стать ненадлежащее поведение экипажа судна.


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