Конго официально подтвердило гибель одного украинца в катастрофе Ан-12, - МИД

Министерство иностранных дел подтвердило гибель одного гражданина Украины в результате крушения самолета Ан-12 в Демократической Республике Конго.
Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.
Согласно ее словам, власти Украины сейчас решают вопрос о возвращении на родину останков нашего соотечественника, погибшего в результате крушения. Кроме того, все сотрудники министерства выразили свои соболезнования родственникам погибшего.
"В Демократической Республике Конго официально подтвердили гибель одного украинского гражданина вследствие катастрофы Ан-12 в Конго. Соболезнования родным. Решаем вопрос репатриации", - отметила она.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", впоследствии катастрофы на судне в Конго погибли как минимум 27 человек, еще 54 считаются пропавшими без вести. Причиной катастрофы на судне могло стать ненадлежащее поведение экипажа судна.