Анкара вызвала американского дипломата из-за приостановки выдачи виз

В Министерство иностранных дел Турции вызвали заместителя секретаря посольства США для дачи объяснений по поводу ограничения по выдачи визовых документов.
Об этом передает Hurriyet daily news.
Согласно информации источника, турецкие дипломаты настаивают на том, чтобы Вашингтон объяснил свои "недоброжелательные" и несправедливые действия в отношении турецкого государства.
Ранее США ограничили, а затем полностью остановили выдачу немиграционных и рабочих виз для турецких граждан, на что правительство Турции ответило аналогичными действиями.
В Вашингтоне считают, что политика нынешнего турецкого руководства, котрое все чаще пересекает интересы других стран, и США в частности, вынуждает американское правительство принять подобные меры.
Как сообщалось в "УРА-Информ", глава МИДа Турции заявил, что республика готова сделать дополнительные шаги для нормализации взаимоотношений с Германией.