15:22 09.10.2017 | Происшествия | Новости
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Анкара вызвала американского дипломата из-за приостановки выдачи виз

В Министерство иностранных дел Турции вызвали заместителя секретаря посольства США для дачи объяснений по поводу ограничения по выдачи визовых документов.

Анкара вызвала американского дипломата из-за приостановки выдачи виз

Об этом передает Hurriyet daily news.

Согласно информации источника, турецкие дипломаты настаивают на том, чтобы Вашингтон объяснил свои "недоброжелательные" и несправедливые действия в отношении турецкого государства.

Ранее США ограничили, а затем полностью остановили выдачу немиграционных и рабочих виз для турецких граждан, на что правительство Турции ответило аналогичными действиями.

В Вашингтоне считают, что политика нынешнего турецкого руководства, котрое все чаще пересекает интересы других стран, и США в частности, вынуждает американское правительство принять подобные меры.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава МИДа Турции заявил, что республика готова сделать дополнительные шаги для нормализации взаимоотношений с Германией. 


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