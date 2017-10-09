Анкара вызвала американского дипломата из-за приостановки выдачи виз

Об этом передает Hurriyet daily news.

Согласно информации источника, турецкие дипломаты настаивают на том, чтобы Вашингтон объяснил свои "недоброжелательные" и несправедливые действия в отношении турецкого государства.

Ранее США ограничили, а затем полностью остановили выдачу немиграционных и рабочих виз для турецких граждан, на что правительство Турции ответило аналогичными действиями.

В Вашингтоне считают, что политика нынешнего турецкого руководства, котрое все чаще пересекает интересы других стран, и США в частности, вынуждает американское правительство принять подобные меры.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава МИДа Турции заявил, что республика готова сделать дополнительные шаги для нормализации взаимоотношений с Германией.