Заброшенный винзавод загорелся во Львове - ФОТО

По информации спасателей, помещение бывшего винзавода на улице Погулянка загорелось около семи утра. Чтобы потушить огонь, прибыло восемь пожарных машин.

"В результате пожара огнем уничтожена крыша на площади 800 кв.м и деревянное перекрытие на площади 300 кв.м", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как отмечается, пожарные тушили огонь около четырех часов. Причины возгорания будет устанавливать полиция.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Днепре внутри главного здания ресторанного комплекса произошел пожар. Огонь уничтожил здание ресторана и две беседки общей площадью 600 квадратных метров. К счастью никто во время пожара не пострадал.