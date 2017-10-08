18:30 08.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Взрыв прогремел в жилом доме в Хмельницкой области - ФОТО

В Шепетовке Хмельницкой области в многоквартирном доме произошел взрыв из-за утечки бытового газа . Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Хмельницкой области.

Взрыв прогремел в жилом доме в Хмельницкой области - ФОТО

По информации ведомства, чрезвычайное происшествие произошло в двухэтажном многоквартирном жилом доме около одиннадцати утра, на Староконстантиновском шоссе, 19.

К счастью, в момент взрыва в квартире никого не было, следовательно пострадавших нет.  В результате взрыва повреждены двери и межкомнатные перегородки в помещении. Открытого горения в результате взрыва не зафиксировано.

Сейчас спасатели уже расчистили поваленные конструкции и обеспечили безопасную работу аварийных служб взаимодействия для установления окончательной причины инцидента.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Николаеве в одном из жилых домо произошел взрыв. Согласно предварительным данным – по итогам взрыва последовал пожар. В результате взрыва при этом был травмирован  мужчина, вероятно – хозяин дома, которого вскоре доставили в больницу.


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