В Гане взорвалась заправочная станция, шесть человек погибло - ВИДЕО

Тут взорвалась автозаправочная станция. В результате инцидента погибли шесть человек. Еще 45 человек получили травмы.

Как сообщают местные СМИ, причиной трагедии, скорее всего, стало использование открытого огня для приготовления еды. При этом после первого взрыва на одной из заправок на перекрестке автодорог загорелись еще две расположенные рядом заправочные станции.

По данным пожарной службы, три человека погибли на месте, еще трое позже скончались от полученных ран. Сейчас в больницах остаются 35 человек, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.

Огонь также уничтожил 20 автомобилей, находившихся рядом. В качестве меры предосторожности была эвакуирована близлежащая школа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Латвии во время ралли "Лиепая" разбился гражданский вертолет. В результате аварии погиб один человек, еще трое пострадали.