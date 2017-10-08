В Бельгии разбился вертолет, пострадали три человека

В результате аварии травмы получили три человека. Как сообщает новостной портал 7sur7, авария произошла в городе Тампля. При этом представитель местных властей заявил, что жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает.

По его словам, вертолет упал во время взлета. По предварительным данным, причиной падения воздушного судна стали технические проблемы.

У летательного аппарата были неполадки с двигателем. Вертолет принадлежал частному лицу к парку летной школы, которая располагается на территории аэродрома.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Латвии во время чемпионата Европы по классическому авторалли "Лиепая" упал вертолет. Жертвой аварии стал один человек, еще трое были ранены, причем двое из них - без сознания.