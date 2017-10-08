Ураган "Нейт" ослабел до уровня тропического шторма - ФОТО

На днях трагический ураган "Нейт" успел достичь американского побережья, однако сейчас он вновь стал тропическим штормом. По прогнозу метеорологов, от стихии ожидается дальнейшее ослабевание.
Об этом всем говорится на сайте Национального центра США по слежению за ураганами.
"Ураган "Нейт" ослабел до тропического шторма, пока он движется внутри страны над Миссисипи и Алабамой", - говорится в сообщении.
Как известно, скорость ветра урагана достигает 110 км/ч. В настоящее время ураган движется на север со скоростью порядка 37 км/ч.
Также в сообщении говорится, что в штатах Луизиана и Флорида был объявлен режим чрезвычайного положения в связи с приближением стихии. Кроме того, чрезвычайная ситуация была объявлена в нескольких округах штата Миссисипи.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Польскую республику обрушился ураган "Ксавьер" в результате которого погибло двое человек. Сильный ураган и ливень накрыл практически весь север страны. Спасатели сообщают о 39 пострадавших от стихии, включая восьмерых спасателей.