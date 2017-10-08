Ураган "Нейт" ослабел до уровня тропического шторма - ФОТО

Об этом всем говорится на сайте Национального центра США по слежению за ураганами.

"Ураган "Нейт" ослабел до тропического шторма, пока он движется внутри страны над Миссисипи и Алабамой", - говорится в сообщении.

Как известно, скорость ветра урагана достигает 110 км/ч. В настоящее время ураган движется на север со скоростью порядка 37 км/ч.

Также в сообщении говорится, что в штатах Луизиана и Флорида был объявлен режим чрезвычайного положения в связи с приближением стихии. Кроме того, чрезвычайная ситуация была объявлена в нескольких округах штата Миссисипи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Польскую республику обрушился ураган "Ксавьер" в результате которого погибло двое человек. Сильный ураган и ливень накрыл практически весь север страны. Спасатели сообщают о 39 пострадавших от стихии, включая восьмерых спасателей.