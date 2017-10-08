Мотоциклист в Ровенской области слетел в канаву и погиб

По словам полицейских, вчера вечером тело жителя села Орловка Сарненского района в канаве обнаружили случайные прохожие.

На месте происшествия было установлено, что 51-летний водитель мотоцикла "ИЖ-Юпитер" на полевой дороге при осуществлении поворота не справился с управлением и допустил падение в мелиоративную канаву.

От полученных травм мужчина погиб на месте, тело погибшего направлено на следственную экспертизу.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице на улице Мельникова в районе станции метрополитена Лукьяновская зафиксирована авария. Согласно сообщению – авто марки "Merсedes" пытался развернуться, однако вдруг его на встречной полосе сбил другой автомобиль.