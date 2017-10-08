Филиппины выдадут Штатам обвиняемого в подготовке масштабного теракта ИГИЛ

Как отмечается, 37-летний филиппинец организовывал масштабные теракты в Нью-Йорке. Теперь его экстрадируют в США из Филиппин, сообщает Inquirer. Также Салика подозревают в похищении шести человек и убийстве еще двух во время нападения на лесопилку в апреле 2017 года.

В связи с этим, филиппинцу Салику предъявили обвинение, а также 19-летнему гражданину Канады Абдулрахману Эль Бахнасави и 19-летнему гражданину США, живущему в Пакистане, Талху Харуну. Поскольку выяснилось, что все эти мужчины от имени ИГИЛ хотели заложить бомбы на Таймс-сквер и в метро Нью-Йорка. Кроме того, злоумышленники также планировали расстрелять посетителей крупных концертных площадок.

"Теракты были запланированы на лето 2016 года, во время священного для мусульман месяца Рамадан", - отметили сотрудники полиции. К примеру, Салик планировал профинансировать проведение терактов и отправился за деньгами на Филиппины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", около резиденции главы государства Филиппин в Маниле произошла перестрелка.