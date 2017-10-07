В Днепре загорелся цех с туалетной бумагой

Согласно информации службы, пожар начался приблизительно в 10 часов вечера. Более 30 сотрудников пожарной службы и шесть единиц техники понадобилось, чтобы потушить пожар. Цех и все продукция туалетной бумаги выгорела начисто. Огонь удалось локализировать к полуночи, а уже к часу ночи возгорание было полностью ликвидировано.

На данный момент службы выясняют причину возгорания. Возможной причиной могли стать сбои в работе в механизмах производства бумажного товара. Цех сможет продолжить свою работу уже на следующей неделе, так как огонь на технологический процесс никак не повлиял.

Во время инцидента никто из охраны и работников службы не пострадал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине с начала года 1140 граждан погибло на пожарах.