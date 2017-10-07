21:22 07.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Хмельниччине юношу убило током

В Хмельницкой области в результате удара электрическим током погиб 13-ий подросток. Об этом передает пресс-служба областной полиции.

На Хмельниччине юношу убило током

Согласно информации службы, во время игры со своими друзьями подросток проник в трансформаторную будку, где ненарочно, скорее всего, дотронулся до одного из оголенных кабелей. Мальчика поразило током мощностью в в 10 тысяч Вт. Ребенок погиб на месте.

На данный момент сотрудники полиции выясняют причины, при которых ребенок решил проникнуть в помещение. Почему была открыта дверь в трансформаторное помещение не известно, рассматривается версия халатности хозяйственных служб области.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Ранее произошел схожий случай смерти подростка от тока, когда в Житомире 13-летний парень ради селфи залез на крышу электропоезда.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве строитель погиб от удара током.


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