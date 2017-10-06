14:50 06.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Закарпатской области автомобиль съехал в кювет - ФОТО

В Закарпатской области в селе Котельница водитель авто не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. На момент аварии в транспортном средстве находились 10 пассажиров, семеро из которых - дети.

В Закарпатской области автомобиль съехал в кювет - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Согласно словам правоохранителей, из-за непогоды водитель автомобиля Nissan Primastar потерял контроль и съехал с дороги в кювет. По прибытию на место аварии выяснилось, что виновник ДТП был трезв. Вероятно, мужчина действительно стал заложником плохих погодных условий.

В результате происшествия пятеро детей доставлены в Воловецкую центральную больницу с телесные повреждениями.

По данному факту сотрудники полиции открыли уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на пересечении бульвара Тараса Шевченка и улицы Симона Петлюры столкнулись две иномарки. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две женщины.


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