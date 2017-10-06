12:56 06.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В СИЗО Кропивницкого умер подозреваемый в изнасиловании ребенка

В СИЗО Кропивницкого неожиданно скончался подозреваемый в изнасиловании трехлетнего ребенка.

В СИЗО Кропивницкого умер подозреваемый в изнасиловании ребенка

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

По словам правоохранителей, у мужчины особых телесных повреждений на теле не обнаружено. Единственное, что показалось подозрительным это две незначительные царапины, отметили сотрудники полиции.

В камере также находился еще один задержанный. При этом сокамерник отметил, что умерший внезапно упал. Скорее всего он получил инфаркт или инсульт.

В настоящее время правоохранители начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (убийство). Кроме того, выясняются причины смерти, а также назначено вскрытие тела.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ровенские правоохранители взяли под стражу 22-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании девушки. 


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