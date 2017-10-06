В Польше бушует ураган

Согласно информации источника, сильный ураган и ливень накрыл практически весь север страны. Спасатели сообщают о 39 пострадавших от стихии, включая восьмерых спасателей.

Во вчерашнюю ночь более 10 тыс раз спасатели и пожарные вынуждены были выехать для ликвидации последствий урагана. Польские пожарные службы вынуждены были мобилизировать более 41 тыс сотрудников.

Пресс-секретарь Главной государственной комендатуры пожарной службы Павел Фронтчак заявил, что пожарным уже удалось восстановить работу электричества и отремонтировать каналы подачи воды в Великопольском, Нижнесилезском и Любуском воеводствах.

Сильный вихрь сорвал либо серьезно навредил крышам 890 зданий, более 700 хозяйственных дворов понесли серьезные убытки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в результате урагана "Мария" погибли в Доминикане погибло семеро человек.