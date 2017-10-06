15:52 06.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Пакистане подорвался террорист-смертник

В Пакистане в городке Гандава провинции Белуджистан в мусульманском храме суфитов подорвался смертник. Об этом передает "Радио свобода".

В Пакистане подорвался террорист-смертник

Согласно информации источника, в результате теракта погибло 18 человек, еще более 20 пострадали. Сейчас все пострадавшие находятся в госпитале в тяжелейшем состоянии.

Жертвами взрыва оказались мусульмане-суфиты: женщины, дети и правоохранители. Ответственность за содеянное на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство".

Террорист забежал в храм и активировал пояс Шахида, когда сотрудники полиции остановили мужчину для проверки перед входом в храм. 

Пакастан является одной из тех стран Ближнего востока, где распространено насилие и агрессия в отношении иноверующих, особенно со стороны исламистов радикального толка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на юго-западе Пакистана в провинции Белуджистан взорвался неизвестный предмет похожий на гранату, в результате чего погибли восемь солдат.


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