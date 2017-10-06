10:59 06.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Индии разбился вертолет, погибли пять человек

В Индии в пятницу утром, 6 октября, разбился военно-транспортный вертолет IAF Mi-17 V5.

В Индии разбился вертолет, погибли пять человек

В результате крушения погибших пять человек. Одного человека удалось спасти, однако но находится в критическом состоянии.

Как сообщает Times of India, инцидент произошел около шести часов утра на северо-востоке страны в регионе Аруначал-Прадеш недалеко от города Таванг.

По предварительным данным всего на борту находилось шесть человек. Они находились на задании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 5 октября, в аэропорту города Масамари военный самолет Ан-32, принадлежавший вооруженным силам Перу, врезался в полицейскую базу.

Он осуществлял логистический полет, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание. Как сообщает местная газета El Comerci, инцидент произошел на базе Национальной полиции, расположенном в провинции Сатипо, регион Хунин.


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