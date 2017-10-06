В Сирии сбили российский вертолет, - ИГИЛ

По словам одного из боевиков ИГИЛ, вертолет бьл сбит возле Шейха Хилала. В то же время в Минобороны РФ заявили, что российский военный вертолет "Ми-28" совершил вынужденную посадку.

"В провинции Хама винтокрылая машина исполняла военные задачи с военнослужащими российского Центра примирения враждующих сторон. Однако по неизвестным причинам он был вынужден сделать экстренную посадку", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, вертолет "Ми-28" сел из-за технической неисправности.

На этот раз члены экипажа вертолета не пострадали и оперативно были доставлены поисково-спасательной службой на аэродром. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", неподалеку от Хмельницкого, в районе поворота на город Красилов, упал военный самолет. Как известно, самолет Л-39 выполнял учебный полет в районе населенного пункта Староконстантинов. Однако по неизвестным причам авиалайнер потерпел крушения. В результате авиационной катастрофы два пилота погибли.