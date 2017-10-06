В Сирии сбили российский вертолет, - ИГИЛ

Недалеко от сирийского города Шейх Хилал, боевики террористической организации "Исламское государство" сбили вертолет из Российской Федерации. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
По словам одного из боевиков ИГИЛ, вертолет бьл сбит возле Шейха Хилала. В то же время в Минобороны РФ заявили, что российский военный вертолет "Ми-28" совершил вынужденную посадку.
"В провинции Хама винтокрылая машина исполняла военные задачи с военнослужащими российского Центра примирения враждующих сторон. Однако по неизвестным причинам он был вынужден сделать экстренную посадку", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, вертолет "Ми-28" сел из-за технической неисправности.
На этот раз члены экипажа вертолета не пострадали и оперативно были доставлены поисково-спасательной службой на аэродром. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", неподалеку от Хмельницкого, в районе поворота на город Красилов, упал военный самолет. Как известно, самолет Л-39 выполнял учебный полет в районе населенного пункта Староконстантинов. Однако по неизвестным причам авиалайнер потерпел крушения. В результате авиационной катастрофы два пилота погибли.