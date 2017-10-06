В Бразилии горел детский сад

Согласно информации издания, охранник работал в саду на протяжении восьми лет. В местной больницы мужчина числился с "желтым" билетом. В результате поджога сгорело заживо восемь детей, а также сам охранник.

Начальник местной больницы Бруно Атаиде Сантос сообщил, что более 50 человек получили тяжелые травмы и находятся в госпитале, десять детей получили ожоги первой степени.

Правоохранители провели обыски в доме мужчины и опросили его семью. Жена мужчины сообщила, что ее муж накануне смены обещал преподнести детям "особый" подарок.

Мэр города Януба объявил о семидневной жалобе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в мексиканском городе Чиуауа неизвестные напали на наркозависимых, которые проходили лечение в одном из реабилитационных центров.