Новые подробности стрельбы в Манхэттене

Согласно информации издания, на строительной площадке произошел конфликт между строителем и цементным мастером, в результате которого погиб последний.

Остальные строители были эвакуированы из здания, а специальный отряд полиции окружил стройку и поэтажно зачистил все помещения. Бригада утверждает, что стрелок был ликвидирован на месте преступления.

По данному делу полиция Нью-Йорка завела уголовное дело. Что могло стать конкретной причиной для такого поведения строителя неизвестно.

Ранее массовая стрельба состоялась в отеле Mandalay Bay и в районе Лас-Вегас. Убийцей оказался престарелый мужчина, который со своего оружия застрелил 59 человек и ранил более пяти сотен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Нью-Йорке у Trump Tower прошел митинг против американского президента Дональда Трампа.