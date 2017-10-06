Японию потрясло очередное землетрясение

Согласно информации американских геологов, подземные толчки стали расширяться с восточного побережья острова Хонсю, а затем достигли набережных городов и поселений Хоккайдо.

Японские службы спасения мобилизировали дополнительный контингент пожарных для ликвидации последствий стихии. Большинство учреждений в этот день оказались временно закрытыми.

Ранее японское руководство обвинило КНДР в нашедшем на страну землетрясении из-за проведения подземных испытаний баллистической ракеты. Стихия также встряхнула литосферу Сеула.

Как сообщалось в "УРА-Информ", число жертв мощного землетрясения, которое произошло в недавно Мексике достигло 226 человек.