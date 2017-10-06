10:19 06.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Из-за ночной непогоды в Украине без света остались почти 200 населенных пунктов

По меньшей мере 195 населенных пунктов в семи областях нашей страны остались без света из-за сложных погодных условий.

Из-за ночной непогоды в Украине без света остались почти 200 населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что в результате непогоды автоматично сработали системы защиты линий электропередачи. Сейчас обесточены 195 населенных пунктов в семи областях, а именно: Ивано-Франковской – 48 н. п., Львовской – 44 н. п., Волынской – 42 н. п., Ровенской – 23 н. п., Закарпатской– 18 н. п., Тернопольской – 17 н. п., Черновицкой – 3 н. п.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате осложнения погодных условий в шести областях Украины сработала система защиты линий электропередач произошло.


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