15:15 06.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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ДТП в Запорожской области: женщина сбила собаку и погибла - ФОТО

В Запорожской области в дорожно-транспортном происшествии погибла женщина-водитель, которая сбила собаку и потом врезалась в дерево.

ДТП в Запорожской области: женщина сбила собаку и погибла - ФОТО

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Запорожской области.

Полицейские сообщили, что в городе Энергодар на улице Промышленной 41-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Getz, сбила собаку, которая внезапно выбежала на дорогу.

Водитель не справилась с управлением, съехала с проезжей части и врезалась в дерево.

От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам нарушений правил безопасности. В данное время, продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве в пятницу утром, 6 октября, произошла серьезная авария. На пересечении бульвара Тараса Шевченка и улицы Симона Петлюры столкнулись две иномарки. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две женщины.


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