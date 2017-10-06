ДТП в Запорожской области: женщина сбила собаку и погибла - ФОТО

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Запорожской области.

Полицейские сообщили, что в городе Энергодар на улице Промышленной 41-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Getz, сбила собаку, которая внезапно выбежала на дорогу.

Водитель не справилась с управлением, съехала с проезжей части и врезалась в дерево.

От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам нарушений правил безопасности. В данное время, продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве в пятницу утром, 6 октября, произошла серьезная авария. На пересечении бульвара Тараса Шевченка и улицы Симона Петлюры столкнулись две иномарки. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две женщины.