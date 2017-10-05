В Вышгороде шестилетний ребенок вместе с собакой выпал из окна

Такие данные распространило Главное управление Нацполиции Киевщины. Согласно сообщению – трагедия случилась четвертого октября примерно в полдевятого вечера. В результате полученных от падения с высоты травм девочка умерла.

Выяснилось, что ребенок самостоятельно открыл окно, чтобы ждать маму с работы. Вскоре девочка вывалилась из окна вместе с собакой. Также известно, что в детсад девочка не ходила. А ее мама утром ушла на работу, оставив дочь дома.

Как сообщал УРА-Информ, в Николаеве в сентябре из окна выпал трехлетний ребенок. Трагедия произошла на улице Казарского.