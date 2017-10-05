В Саудовской Аравии арестовали более 40 человек за посты в соцсетях

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

На данный момент сейчас арестованы Власти 22 человека. Среди них есть гражданин Катара, которой использовал социальные сети для распространения лживых сообщений.

К примеру, правоохранители заметили в интернете видеоролики, призывающие к нарушению общественного порядка. В связи этим были задержаны еще 24 человек в северном районе Хейл в связи с разжиганием племенных разногласий. Стражи порядка подчеркнули, что эти подозреваемые также использовали социальные сети и специальные хэштеги для продвижения сайтов в которых разжигались разногласия и межплеменная рознь.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ученые в Великобритании выяснили, какая из социальных сетей оказывает наибольший вред для человека. Соответствующие сведения стали известны из исследования проведенного в рамках проекта #StatusOfMind.