В Саудовской Аравии арестовали более 40 человек за посты в соцсетях

Сотрудники полиции в Саудовской Аравии задержали по меньшей мере 40 человек за раздувание разногласий в стране через социальные сети.
Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
На данный момент сейчас арестованы Власти 22 человека. Среди них есть гражданин Катара, которой использовал социальные сети для распространения лживых сообщений.
К примеру, правоохранители заметили в интернете видеоролики, призывающие к нарушению общественного порядка. В связи этим были задержаны еще 24 человек в северном районе Хейл в связи с разжиганием племенных разногласий. Стражи порядка подчеркнули, что эти подозреваемые также использовали социальные сети и специальные хэштеги для продвижения сайтов в которых разжигались разногласия и межплеменная рознь.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ученые в Великобритании выяснили, какая из социальных сетей оказывает наибольший вред для человека. Соответствующие сведения стали известны из исследования проведенного в рамках проекта #StatusOfMind.