09:39 05.10.2017 | Происшествия | Новости
100175477:labazovych

В Саудовской Аравии арестовали более 40 человек за посты в соцсетях

Сотрудники полиции в Саудовской Аравии задержали по меньшей мере 40 человек за раздувание разногласий в стране через социальные сети.

В Саудовской Аравии арестовали более 40 человек за посты в соцсетях

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

На данный момент сейчас арестованы Власти 22 человека. Среди них есть гражданин Катара, которой использовал социальные сети для распространения лживых сообщений.

К примеру, правоохранители заметили в интернете видеоролики, призывающие к нарушению общественного порядка. В связи этим были задержаны еще 24 человек в северном районе Хейл в связи с разжиганием племенных разногласий. Стражи порядка подчеркнули, что эти подозреваемые также использовали социальные сети и специальные хэштеги для продвижения сайтов в которых разжигались разногласия и межплеменная рознь.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ученые в Великобритании выяснили, какая из социальных сетей оказывает наибольший вред для человека. Соответствующие сведения стали известны из исследования проведенного в рамках проекта #StatusOfMind.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив