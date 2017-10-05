В Перу самолет врезался в полицейский участок - ВИДЕО

Он осуществлял логистический полет, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание. Как сообщает местная газета El Comerci, инцидент произошел на базе Национальной полиции, расположенном в провинции Сатипо, регион Хунин.

Самолет перевозил персонал из Вооруженных сил. По предварительным данным в результате инцидента никто не пострадал.

Причиной произошедшего стал отказ тормозов самолета при посадке. Правоохранители уже начали расследование для выяснения причин инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 октября в Казахстане пропал самолет Ан-28 авиакомпании East Wing. 4 октября, стало известно что авиалайнер потерпел крушение, в результате чего погибло пять человек. Все погибшие оказались медиками. Врачи вылетели из Алматы в город Шымкент для оказания помощи родильнице в тяжелом состоянии.