В Нигерии потерпело крушение судно, погибли 22 человека

На борту корабля находилось 60 пассажиров. В результате крушения погибли 22 человека. Как сообщается PM News Nigeria, национальное управление по чрезвычайным ситуациям штата подтвердило гибель людей. При этом по данным ведомстве семь пассажиров успели спастись.

По словам сотрудника национального управления Малама Хуссаина Ибрахима, некоторые из тех, кто выжил, заявили, что судно врезалось в бревно древесины в реке и перевернулось.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Бразилии в реке Шингу, приток Амазонки, в среду, 23 августа, затонуло судно. На его борту находились 70 пассажиров. В результате инцидента погибли не менее семи человек. При этом десятки считаются пропавшими без вести.