В Нигере застрелили троих военных США

Об этом сообщает Африканское командование Вооруженных сил США.

Отметим, что нападение произошло в 190 км к северу от столицы Нигера Ниамея. В результате жертвами атаки стали трое военных из частей специального назначения американских сухопутных войск.

Кроме погибших, есть еще двое тяжело раненых. Таким образом, все кто пострадал от боевых действий были госпитализированы и находятся в стабильном состоянии.

Кстати, за нападением стояли боевики группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба", которые, в частности, ведут борьбу против властей Мали.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американский Пентагон принял решение участить военно-морскую разведку на границах с Китаем. Американские ВМС возобновят патрулирование морского участка в Южно-Китайском море для увеличение безопасности и свободы судоходства. Такие патрули американские суда намерены совершать два или три раза в месяц.