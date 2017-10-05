В Киевской области легковой автомобиль столкнулся с маршруткой

По словам полицейских, ДТП произошло после того, как Opel по неизвестным причинам выехал на встречную полосу.

В результате столкновения, три человека которые ехали на легковом автомобиле, от полученных травм скончались сразу.

Шесть человек, которые находились в маршрутке, с различными травмами доставлены в больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, зарегистрировано уголовное производство.

Напомним,как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Харькове столкнулись два автомобиля и фура. Согласно информации ведомства, около семи утра произошло столкновение Chevrolet Lacetti, Mercedes Vito и фуры МАN.