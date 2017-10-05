19:45 05.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киевской области легковой автомобиль столкнулся с маршруткой

В Киевской области в поселке Коцюбинское легковой автомобиль Opel столкнулся с маршрутным такси. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Киевской области на своей странице в Facebook.

В Киевской области легковой автомобиль столкнулся с маршруткой

По словам полицейских, ДТП произошло после того, как Opel по неизвестным причинам выехал на встречную полосу.

В результате столкновения, три человека которые ехали на легковом автомобиле, от полученных травм скончались сразу.

Шесть человек, которые находились в маршрутке, с различными травмами доставлены в больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, зарегистрировано уголовное производство.

Напомним,как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Харькове столкнулись два автомобиля и фура. Согласно информации ведомства, около семи утра произошло столкновение Chevrolet Lacetti, Mercedes Vito и фуры МАN.


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