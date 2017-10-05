12:18 05.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Самоубийство в Харькове: парень выбросился с пятого этажа

В одном из домов Харькова, парень покончил с жизнью, выпрыгнув с пятого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

Самоубийство в Харькове: парень выбросился с пятого этажа

По словам полицейских, тело молодого человека нашли около семи утра возле дома по улице Отокара Яроша.

Сообщается, что погибший 21-летний парень. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с пятого этажа.

В данное время, на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов выясняют детали трагедии.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", примерно 85 процентов всех суицидов совершают силовики АТО до 40 лет. Так, за период проведения на Донбассе АТ больше 500-от украинских бойцов покончили с собой. В основном силовики совершали самоубийство по причине посттравматического синдрома.


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