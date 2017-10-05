Полиция открыла дело по факту нападения на Радковского в Одессе - ФОТО

Как сообщает пресс-служба полиции в Одесской области, сообщение о стрельбе на улице Греческой поступило после восьми часов вечера. Тут в одном из развлекательных заведений неизвестные открыли пальбу по одному из посетителей, который вышел на улицу и подошел к своему авто.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Уже на месте полиция установила, что в момент когда мужчина вышел на парковку неизвестные из другого авто начали стрелять из неизвестного травматического оружия.

Было сделано несколько выстрелов в сторону мужчины, после чего злоумышленники скрылись с места происшествия. Пострадавшего с травмами спины и руки госпитализированы в медицинское учреждение. Сейчас полицейские пытаются установить и задержать нападавших, а также устанавливает оружие, из которого производилась стрельба.

По данному факту открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Покушение на убийство.

Напомним, в центре Одессы неизвестные стреляли в первого заместителя главы Одесского облсовета Олега Радковского.

Как сообщал УРА-Иформ, пострадавший ранен в ногу, руку и поясницу. Его жизни ничего не угрожает. Кроме того, по предварительным данным, в Радковского стреляли из малокалиберной винтовки. А выстрелов было четыре.