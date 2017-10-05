Освобожден последний крупный город от ИГИЛ

Согласно информации источника, в результате проведения боевых действий были ликвидированы 196 боевиков, более 10 тыс жителей из окрестных 98 деревень теперь могут свободно перемещаться по городу не боясь за свои жизни.

Город Хавиджа находится в 240 км от Багдада и контролировался боевиками "Исламского государства" начиная с осени 2014 года. Перед стартом операции ВВС демократической коалиции провели предварительные авиаудары по позициям террористов.

Затем началась основная часть наступления СДС вместе с техникой коалиции. Иракские войска продолжают свое наступление на провинцию Анбар. Под контролем боевиков остается лишь узкая полоса территорий на западе Сирии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Багдад требует от курдской автономии передать контроль над аэропортами и контрольно-пропускными пунктами на границах.