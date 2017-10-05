На Киевщине произошло ДТП с автобусом Нацгвардии, есть погибший - ФОТО

Об этом сообщает Национальная полиция Украины на своей странице в Facebook.

Отметим, что водитель пассажирского автобуса сообщением "Дымер - Киев" не справился с управлением, вследствие чего столкнулся со служебным автобусом Национальной гвардии Украины.

Так, в дорожном-транспортном происшествии погиб военнослужащий. Кроме того, еще семь военных и один пассажир общественного транспорта с различными телесными повреждениями доставлены в больницу.

Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет причины и обстоятельства ДТП. Также место происшествия охраняют военные.

Стоить отметить, что следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве произошло ДТП на улице Телиги, в результате которого перевернулся автомобиль.