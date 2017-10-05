16:18 05.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине в результате пожара погиб четырехлетний ребенок

В селе Слобожанское, что в Харьковской области, по итогам возгорания в пятиэтажном доме погиб маленький ребенок.

На Харьковщине в результате пожара погиб четырехлетний ребенок

При этом мать четырехлетней девочки  попала в больницу. Такие данные распространил отдел коммуникации правоохранителей Харьковской области. В полиции отметили, что пожар произошел утром пятого октября - на первом этаже пятиэтажного здания в селе Слобожанское.

Спасатели ГСЧС выявили на месте событий 24-летнюю женщину и ее дочь четырех лет - в бессознательном состоянии между четвертым и пятым этажами. Пострадавшие были эвакуированы и переданы врачам. Вскоре медики подтвердили смерть ребенка.

Как сообщал УРА-Информ, в Вышгороде ребенок выпал из окна и в результате погиб.


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