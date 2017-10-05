На Германию обрушился ураган "Ксавьер", семь человек погибли

По состоянию на девять часов вечера стихия уже унесла жизни как минимум семи человек. Как сообщает DW, причиной гибели людей стало падение веток или деревьев, в основном жертвы находились в авто.

Так, в федеральной земле Бранденбург погибли в общей сложности четыре человека. Еще одна женщина погибла в Гамбурге, а вблизи города Шверин в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания погиб водитель грузовика. Жизнь еще одного человека непогода унесла в Берлине.

Вместе с тем спасатели сообщают, что сотни людей нуждаются в помощи и только за последние два часа спасатели в Гамбурге получили более 700 вызовов и их количество продолжает расти. Также в Гамбурге частично, а в Берлине полностью не работает наземный общественный транспорт.

В столице Германии введено чрезвычайное положение. В свою очередь, немецкая железная дорога Deutsche Bahn отменила поезда в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн, Нижней Саксонии, Бремене, частично в Мекленбурге - Передней Померании, а также на ветвях скоростного сообщения Берлин-Гамбург и Берлин-Ганновер. Шторм также повлиял на режим работы ряда аэропортов региона. Также сообщается, что в некоторых страны скорость ветра достигала почти 180 километров в час.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ураган "Мария", который обрушился на Карибский бассейн, забрал жизни по меньшей мере 32 человек.