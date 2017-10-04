22:15 04.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Сумах на макаронной фабрике прогремел взрыв - ФОТО

В Сумах в среду, 4 октября, на частном макаронном производстве прогремел взрыв.

В Сумах на макаронной фабрике прогремел взрыв - ФОТО

В результате инцидента пострадали три человека. Как сообщал пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, информацию о взрыве спасатели получили после трех часов дня.

Уже на месте сотрудники ГосЧС установили, что взрыв прогремел во время установки парового котла на производстве. Дальнейшего возгорания не было, однако двое рабочих и руководитель предприятия получили травмы, - пояснили в спасательном ведомстве, - добавив, что травмированных скорая помощь увезла в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожье на комбинате Запорожкокс прогремел взрыв, в результате чего погибли четыре работника подрядной организации ПромИнтегра.


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