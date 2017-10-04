В Ровно контрактник умер на полигоне

Такие данные распространила пресс-служба 24-ой механизированной бригады. Согласно сообщению бригады - на полигоне в четыре часа утра у контрактника внезапно остановилось сердце, врачи провели реанимационные мероприятия, но результатов они не дали.

Согласно предварительным данным - смерть человека наступила по итогам острой сердечно-сосудистой недостаточности. На данный момент обстоятельства указаннй трагедии выясняет опергруппа военной службы порядка.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине третьего октября грибник умер в результате переохлаждения.