15:20 04.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровно контрактник умер на полигоне

На военном полигоне н.п. Ровно в процессе плановых занятий умер силовик-контрактник. 

В Ровно контрактник умер на полигоне

Такие данные распространила пресс-служба 24-ой механизированной бригады. Согласно сообщению бригады - на полигоне в четыре часа утра у контрактника внезапно остановилось сердце, врачи провели реанимационные мероприятия, но результатов они не дали.

Согласно предварительным данным - смерть человека наступила по итогам острой сердечно-сосудистой недостаточности. На данный момент обстоятельства указаннй трагедии выясняет опергруппа военной службы порядка.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине третьего октября грибник умер в результате переохлаждения.


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