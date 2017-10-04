В Польше вандал разрисовал консульство Украины - ФОТО

Отметим, что местные жители города пытались остановить вандала, однако мужчина не обращал внимания на замечания и после сделанного спокойно себе ушел, пишет Rzeszow-news.

На здании консульства осталась надпись на польском языке: Украина – ОУН-УПА, Waffen SS Galitzien. Кроме того, возле герба Украины нарисовали виселицу и немецкое слово Raus, свастику и надпись на русском языке "нет".

В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование по ст.256 Уголовного кодекса Польши о подстрекательстве к межнациональной ненависти.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве вандалы окрасили реку Лыбедь. По словам директор "Киевводфонда" Светланы Козловской, тот, кто это делает не понимает какой ущерб он наносит бюджету.