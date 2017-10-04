В Париже около посольства Иордании подорвался мотоцикл

Согласно информации ведомства, никто из сотрудников посольства и консулов не пострадал и не получил серьезных травм. Правоохранители и пожарные службы успели вовремя ликвидировать остатки от горящего двухколесного транспорта.

Ранее в французском парламенте депутаты основным большинством проголосовали за принятие нового антитеррористического законодательства, которое наделит дополнительными полномочиями сотрудников полиции.

Они смогут проверять и допрашивать подозрительных лиц, а также проводить закрытие мечетей, где мусульман призывают к межнациональной ненависти и разжигают насилие.

За закон проголосовали более 400 депутатов, менее ста оказались против.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во французской столице сотрудники полиции арестовали пять человек, которых подозревают в организации теракта.