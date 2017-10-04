В Херсоне СБУ задержала четверых парней за запуск дрона над воинской частью - ФОТО

Так, чтобы остановить группу молодых людей, оперативникам пришлось изьять беспилотник на территории военного объекта, сообщает пресс-центр СБУ.

По словам сотрудников СбУ, четыре жителя Херсона провели запуск квадрокоптера и направили его на территорию части. В частности, участкок которой выполняет важные задачи по защите южных рубежей украинсокого государства.

В настоящее время задержанные пытаются объяснить свои цели использования квадрокптера рядом с военной частью. К слову, продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сухопутные войска вооруженных сил Украины ввели усилительный режим охраны воинских частей. Будет значительно увеличен суточный караульный наряд, где солдаты смогут использовать боевое оружие после первого предупреждения.