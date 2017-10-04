В Дрогобыче в жилом доме прогремел взрыв: есть пострадавший

Так, четвертого октября в н.п.Дрогобыч на Львовщине прогремел взрыв в жилом доме. По итогам случившегося есть пострадавший. Такие данные распространила пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны в Львовской области.

Согласно этому сообщению - четвертого октября в 00:41 в Службу "101" поступили данные о том, что по итогам взрыва природного газа произошло возгорание в квартире, расположенной на третьем этаже жилого дома в г. Дрогобыче, что на ул. Шевская, 5. Согласно имеющейся информации пресс-службы ГСЧС, дом, пострадавший от взрыва – трехэтажный, а также шестиквартирный.

Как сообщал УРА-Информ, в Турции прогремел взрыв – погибли четыре солдата.