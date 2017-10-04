11:23 04.10.2017 | Происшествия | Новости
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США подсчитывают сумму убытков от ураганов и наводнений

Администрация Белого Дома назвала сумма, которая необходима для ликвидации последствий урагана "Харви" и "Ирма". Об этом передает информационное агентство Reuters.

США подсчитывают сумму убытков от ураганов и наводнений

Сообщается, что Конгресс США уже принял постановление о выделении 29 млрд долларов для начала восстановления инфраструктуры в Пуэтро-Рико, Техасе и штате Флорида. Из этой суммы 16 млрд будет выделено на волонтерские программы по поддержки местного населения и пострадавших от климатического бедствия.

Однако сама программа вынуждена была обратиться к Сенату для выделения дополнительных средств в размере 25 млрд долларов в долг.

Ранее Дональд Трамп сообщил Конгрессу о том, что для полного восстановления регионов понадобится не менее 300 млрд долларов из-за чего нужно поднять планку американского госдолга. Президент также готов пойти на некоторые уступки, если демократы поддержат его инициативу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американские сенаторы поддержали постановление президента Трампа о выделении дополнительных средств для ликвидации последствий урагана "Харви".


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