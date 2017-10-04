Полиция Бразилии предотвратила масштабное ограбление - ФОТО

Всех их подозревают в организации ограбления банка. Как сообщает Globo, злоумышленники выкопали туннель глубиной 500 метров, который вел в хранилище Banco do Brasil.

По предварительным данным полицейских, злоумышленники намеревались украсть миллиард реалов, что в эквиваленте составляет около 318 миллионов долларов.

Правоохранители установили, что подозреваемые потратили около миллиона долларов на строительство туннеля.

В полиции также считают, что это ограбление могло стать самым крупным в истории страны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепровском районе города Киев двое неизвестных похитили из автомобиля барсетку и сумку с деньгами. Потерпевший заявил, что в сумке был миллион гривен. Как сообщает отдел коммуникации Национальной полиции столицы, инцидент произошло во вторник вечером, 3 октября.