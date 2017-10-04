Под Харьковом неизвестны из гранатомета обстреляли автомобиль - ФОТО

К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщает пресс-служба полиции области, в полицию поступила информация от женщины, которая около полуночи услышала звук, похожий на выстрел.

Уже на месте инцидента правоохранители обнаружили на обочине дороги поврежденный огнем Toyota FJ Cruiser. При этом 35-летний водитель рассказала, что он двигался на автомобиле по улице, возле перекрестка услышал взрыв.

Мужчина увидел, что задняя часть машины повреждена, остановил автомобиль и покинул место происшествия. Эксперты обнаружили фрагменты пускового устройства гранатомета.

По данному факту открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Покушение на убийство. В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре полицейские задержали мужчину, который с гранатометом в пакете гулял по городу.