Новая вспышка чумы на Мадагаскаре

Согласно информации службы, уже более 112 человек оказались зараженными, из 21 уже умер от заразы. Власти острова объявили чрезвычайное положение.

Особенно тяжело обстоят дела в портовых городках, там эпидемия охватила более 100 человек.

Представитель ВОЗ на Мадагаскаре Шарлортта Ндиайе заявила, что сотрудники ведомства на данный момент проводят мониторинг других городов на наличие признаков распространения болезни.

Медицинские команды уже прибыли на остров и начали проводить инструктажи и работу с местным населением, предоставлять необходимые медикаменты, а также отправлять зараженных на карантин.

ВОЗ дополнительно направила 300 млн долларов для борьбы и ликвидации чумы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", после обнаружения первых случаев заражения опасным вирусным заболеванием животных – африканской чумы свиней, был введен карантин на территории 20 населенных пунктах в 9 областях Украины.