На борту субмарины шведской журналистке нанесли 15 ножевых ударов

По информации ведомства, в убийстве 30-летней журналистки обвиняется 46-летний Петер Мэдсен.

Подводная лодка Nautilus, построенная изобретателем Петером Мэдсеном, вышла из Копенгагена вечером десятого августа. На ее борту были два человека: Мадсен и журналистка из Швеции Ким Валль, которая работала над статьей о изобретателе.

Ким Валль домой не вернулась. Установить связь с подводной лодкой удалось только днем одинадцатого августа, когда она утонула.

Петер Мэдсен заявил, что в Nautilus возникли проблемы с балластной цистерной, а журналистку он высадил на берег еще накануне вечером.

После того, как она пропала с субмарины изобретателя, у берегов столицы Дании через десять дней, обнаружили ее расчлененное тело.

Прокурор на суде заявил, что причина смерти еще не была официально установлена, но на теле журналистки были многочисленные ножевые раны, которые были нанесены "в момент смерти или после нее".

Сообщается, что изучение компьютера Мэдсена раскрыло материал, в котором пытали и убивали женщин.

Но изобретатель утверждает, что он не единственный человек в мастерской, который имел доступ к компьютеру, а данный контент ему не принадлежит.

Добавим, в суде датский владелец субмарины Nautilus Петер Мэдсен заявил, что шведская журналистка Ким Валль умерла, когда ее случайно ударила тяжелая крышка люка на борту подводной лодки.

В данное время по этому делу продолжается раследование.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", возле еврейского поселения Хар-Адар на Западном береге реки Иордан палестинец напал на правоохранителей.