Во Львове горело отделение российского "Сбербанка" - ВИДЕО
В ночь на вторник, 3 октября, во Львове вспыхнул пожар в отделении украинской "дочки" "Сбербанка России".
К счастью, никто из людей во время инцидента не пострадал. Как сообщает пресс-служба главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, сообщение о пожаре на проспекте Черновола поступило после двух часов ночи.
Прибыв на место возгорания спасатели установили, что огонь уже охватил площадь в 26 квадратных метров. При этом огонь, до полной его ликвидации, успел уничтожить оргтехнику и внутренние перегородки в здании.
Причину пожара выясняют сотрудники полиции, работающие на месте инцидента.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале 2016 года неизвестные подожгли отделение Сбербанка по улице Ивана Франко. Той же ночью пытались поджечь и отделение на проспекте Черновола при помощи бутылок с зажигательной смесью, но они не загорелись.