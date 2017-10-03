Во Львове горело отделение российского "Сбербанка" - ВИДЕО

К счастью, никто из людей во время инцидента не пострадал. Как сообщает пресс-служба главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, сообщение о пожаре на проспекте Черновола поступило после двух часов ночи.

Прибыв на место возгорания спасатели установили, что огонь уже охватил площадь в 26 квадратных метров. При этом огонь, до полной его ликвидации, успел уничтожить оргтехнику и внутренние перегородки в здании.

Причину пожара выясняют сотрудники полиции, работающие на месте инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале 2016 года неизвестные подожгли отделение Сбербанка по улице Ивана Франко. Той же ночью пытались поджечь и отделение на проспекте Черновола при помощи бутылок с зажигательной смесью, но они не загорелись.