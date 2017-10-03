13:58 03.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье полиция устроила ДТП с пострадавшими - ФОТО

В Запорожье в самом центре на пересечении улицы Верхней и проспекта Металлургов автомобиль патрульной полиции Toyota Prius на полном ходу врезался в стоящий на светофоре Citroen.

В Запорожье полиция устроила ДТП с пострадавшими - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

В сообщении говориться, что от удара Citroen был отброшен на значительное расстояние, оба автомобиля получили серьезные повреждения.

В результате ДТП госпитализирована женщина-водитель Citroen.

В данное время на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", сегодня утром в Харькове столкнулись два автомобиля и фура. Согласно информации ведомства, около семи утра произошло столкновение Chevrolet Lacetti, Mercedes Vito и фуры МАN. В результате от полученных травм погиб водитель легковушки.


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