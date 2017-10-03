В Запорожье полиция устроила ДТП с пострадавшими - ФОТО

В Запорожье в самом центре на пересечении улицы Верхней и проспекта Металлургов автомобиль патрульной полиции Toyota Prius на полном ходу врезался в стоящий на светофоре Citroen.
Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
В сообщении говориться, что от удара Citroen был отброшен на значительное расстояние, оба автомобиля получили серьезные повреждения.
В результате ДТП госпитализирована женщина-водитель Citroen.
В данное время на месте происшествия работают сотрудники полиции.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", сегодня утром в Харькове столкнулись два автомобиля и фура. Согласно информации ведомства, около семи утра произошло столкновение Chevrolet Lacetti, Mercedes Vito и фуры МАN. В результате от полученных травм погиб водитель легковушки.